63-årig kaldte politiet grimme racistiske ting

En 63-årig mand fra Helsingør har sovet rusen ud i detentionen hos Nordsjællands Politi i Helsingør efter en våd – og kaotisk aften på natklubben Retro på Bjergegade i Helsingør.

Han har dertil fået en sigtelse efter lovens paragraf 121 om fornærmelig tiltage til en politimand i tjeneste.

Foruden en bøde for voldelig adfærd på natklubben, hvor han nu også har fået forbud mod at komme.

Det oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politi, David Buch, der fortæller, at manden brugte racistiske vendinger over for politiet, hvilket førte til anholdelse og sigtelsen om fornærmelig tiltale over for en tjenestemand.