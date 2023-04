Vil fælde nåletræer i kommende urørt skov

Som skovgæst kan det virke overvældende, når der pludselig er større ryddede områder, hvor der før var skov. I februar foretog Naturstyrelsen fældninger af fem hektar – svarende til syv fodboldbaner – i Danstrup Hegn mellem Fredensborg og Helsingør – og nu er turen kommet til Grønnesse skov, hvor Naturstyrelsen vil fælde i større områder i skoven.

Begge steder er udpeget til urørt skov, men det betyder ikke, at alle træer får lov at blive stående.

Ikke-hjemmehørende arter som Sitkagran og Kæmpe Ædelgrav skal fældes for at skabe nye og varierede naturområder i skoven, hvor der bliver plads til både lysninger og skov, skriver Naturstyrelsen Nordsjælland på sin hjemmeside.

Ved fældningerne vil højstubbe af træer, der fældes i 3-4 meters højde, få lov til at blive stående, så insekter og spætter kan få glæde af stammerne. Døde træer bliver også stående med samme formål.

Ved almindelig skovdrift ville områderne typisk blive beplantet igen, men her vil tilgroning af den blotlagte skovbund ske ved, at naturen i sit eget tempo indfinder sig, hvor frø fra tilstødende skovområder føres med vinden eller fugle, og dermed sikrer, at der langsomt gror ny skov op.

På dele af området, hvor træerne bliver fældet, vil Naturstyrelsen også genskabe vådområder, hvor dræn lukkes, så vandet kan stuve op igen og skabe levesteder for insekter og plantearter, som lever i tilknytning til vand i skovene.

Kæmpe ædelgran og sitkagran er ikke hjemmehørende nåletræer i Danmark og kommer oprindeligt fra Nordamerika. Begge nåletræer blev indført til Danmark i 1800-tallet og plantet i mange skove for at producere træ til industrien. Da kæmpe ædelgran og sitagran ikke er hjemmehørende træarter i Danmark, har de ikke mange plante- og dyrearter tilknyttet. Derfor vil det give mere biodiversitet at fjerne træerne, og lade den hjemmehørende natur gro op i stedet for, skriver Naturstyrelsen .