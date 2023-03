På lørdag går det løs

Forårspremiere – Jeg synes at vintertræningen er gået rigtig fint, vi har spillet flere træningskampe, nogle rigtig gode andre lidt mere lunkne, men alt i alt synes jeg vi står et godt sted inden det går løs på lørdag i Værløse.

Frederiksværk Fodbold Klubs Serie 1 mandskab tager lørdag hul på anden halvdel af turneringen, og det er en fortrøstningsfuld træner Allan Arge der byder foråret velkommen. Han ser frem til nogle spændende måneder med kamp om hvert eneste point:

Spændende trup

– Rækken er så tæt at foråret kan gå hen og blive helt vanvittigt, men jeg synes det ser godt ud for os. Vi har fået et par rutinerede spillere tilbage i truppen og samtidig har vi flere førsteårs seniorer der har bygget godt på siden efteråret, så der er grobund for at opnå sæsonens målsætning, at blive i Serie 1 efter to sæsoner i træk med oprykninger, siger Allan Arge, der samtidig ser frem mod lørdagens forårspremiere:

– Værløse ligger i toppen af rækken og har et rigtig godt hold, men vi er klar og vil gå frisk til værks. Drengene er i god form og vi vil trykke lidt på speederen, slutter Allan Arge.

Der er kick off på kunstgræsset på Værløse Stadion lørdag kl. 14.