Udviklingsplan: – Vi arbejder på at realisere det, vi kan

Efter et par års forarbejde kunne Halsnæs Kommune sidste sommer præsentere en plan – Råt og Autentisk Hundested – der skal udvikle og styrke Hundested som bosætnings-, oplevelses- og havneby. Siden de ambitiøse visioner blev fremlagt for borgerne, har der – udover et par trafikale prøveballoner – dog været stille om planen. Men nu er der nyt.