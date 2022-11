To vindmøller skal sørge for julebelysning på havnen

Del via email

HUNDESTED: Flere steder i landet bliver julebelysningen i år droppet på grund af energikrise og høje el-priser, men på Hundested Havn kan gæsterne glæde over, at et samarbejde mellem Backhaus Brown, Bendix Copenhagen og havnen sikrer stemningsfuld belysning ved Den gamle Bedding på en grøn og bæredygtig måde.