Skole nomineret til pris

Frederiksværk ny Skole, der blev taget i brud lige efter nytår, er nomineret til årets skole. Skolen er udvalgt blandt nybyggede skoler i hele landet. Alle kan nu stemme om, hvem der skal vinde prisen.

Prisen for årets skolebyggeri uddeles af videnscentret Nohrcon, som rådgiver om udbud og byggeri. Alle har kunnet indstille forslag til prisen. Herefter har et eksternt dommerpanel udvalgt fem projekter, som nu sættes til offentlig afstemning. Vinderen af årets skolebyggeri bliver projektet, der har fået flest stemmer, når afstemningen er slut.

-Borgmester Steffen Jensen er begejstret for byggeriet af Frederiksværk Skole. Han glæder sig derfor over nomineringen, som ifølge ham er helt fortjent.

– Fra ende til anden er Frederiksværk Skole et fantastisk byggeri: Der er plads til leg og læring samtidig med, at skolens kvadratmetre bliver brugt klogt. Ude- og indearealer er tænkt godt sammen, byggematerialerne er klimavenlige, og så er det et hus, som kan bruges af både store og små – også når klokken har ringet ud, siger borgmesteren og fortsætter:

– Så på sin vis synes jeg allerede, at Halsnæs er en vinder ved, at vi fik bygget den nye skole. Men det kunne da være fantastisk, hvis vi også vandt prisen for årets skolebyggeri, og derfor skal jeg gerne opfordre til, at man giver sin mening til kende ved at stemme på et af de fem nominerede projekter.

Om Frederiksværk Skole skriver Nohrcon:

“Der er er skabt en rig variation af rumlige muligheder til de mange forskellige brugere. Gedigent materialevalg.”

Det er alene op til den åbne afstemning, hvilket af de fem nominerede projekter der bliver kåret som vinder af årets skolebyggeri.De fire andre projekter som Frederiksværk Skole konkurrerer med er Børne- og kulturhuset i Høje Taastrup, Frederiksborg byskole – ”Bakkefløjen” i Hillerød,, Skolecenter Jetsmark i Jammerbugt Kommune og UC Syd, Campus Kolding.

Afstemningen er åbnet fredag 2. juni og løber til og med 26. juni. Vinderen kåres i midten af august. Afstemningen finder sted på www.nohrcon.dk, hvor man kan finde link til at stemme.

Den ny Frederiksværk Skole i Enghaven er nomineret til pris som årets skole. Foto: Allan Nørregaard Foto: Allan Nørregaard

Den ny Frederiksværk Skole i Enghaven er nomineret til pris som årets skole. Foto: Allan Nørregaard Foto: Allan Nørregaard