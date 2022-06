LYNÆS: Et politisk flertal i Halsnæs Kommune har sendt et nyt lokalplansforslag for Lynæs Havn i høring, som rummer både byggerier af hytter, skure og en vikingeskibshal på havnen. Men byggerierne kan karambolerer med kommunens egne retningslinjer. Det minder Kystdirektoratet i et høringssvar Halsnæs Kommune om.