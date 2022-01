Rektor hylder elever: Vi er nærmest uofficiel Danmarksmester i forskerspirer

FREDERIKSVÆRK: Man behøver ikke at være forsker for at opdage, at ét af landets mindste gymnasier, Frederiksværk Gymnasium & HF, de senere år har præsteret noget ganske bemærkelsesværdigt. Tirsdag morgen kom det til udtryk ved, at ti elever blev hyldet med blomster, klapsalver og diplomer for at have gennemført det landsdækkende Projekt Forskerspirer. Ud af de 64 elever fra hele Danmark, som har gennemført, noterer gymnasiet sig for knap en sjettedel, og det er ikke første gang, at gymnasiet udmærker sig i den henseende.