Ligger landets bedste ishus i Halsnæs?

Konkurrence Mere end 30.000 stemte i fjor, og nu vender konkurrencen ’Danmarks Bedste Ishuse’ tilbage.

Hvert år kårer turistvirksomheden OpdagDanmark landets bedste oplevelser inden for en række kategorier, hvor folk via sms og gratis app kan stemme på deres favoritter og være med til at bestemme, hvor man finder landets bedste badehoteller, campingpladser, ishuse, burgere m.m.

I 2022 stemte over 30.000 danskere på deres is-favorit blandt over 100 nominerede ishuse, og nu er det igen blevet tid til at finde ud af, hvor vi får de bedste is i kongeriget.

Is Salonen og Vaffelhjørnet

Afstemningen starter 4. april kl. 14 og kører hen over påsken, hvorefter vinderne findes 11. april kl. 14.

Frem til den 4. april er det muligt at nominere sin favorit, så de kommer med på stemmesedlen. Over 40 ishuse er allerede nominerede, heriblandt Is Salonen i Frederiksværk og Vaffelhjørnet i Hundested.

Alle de ishuse, der får mere end 250 stemmer, får en nål på OpdagDanmarks kort over landets bedste oplevelser.

Find afstemningen her: https://www.opdagdanmark.dk/danmarks-bedste-ishuse/???