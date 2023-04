Kritisk mangel på velgørende lod-sælgere

Kun én forening i Halsnæs Kommune sælger Lillebror Lotteriet i Halsnæs, og det får nu Hjælpeorganisationen Børnehjælpsdagen, der står bag landslotteriet, til at opfordre kommunens foreninger, sportsklubber og skoleklasser til at melde sig på banen.

– Vi ved, at mange foreninger og klubber har haft det økonomisk svært i kølvandet på Corona og inflationen. Derfor vil vi gerne gøre opmærksom på vores landslotteri, som kan sikre midler til fælleskassen – på en nem og risikofri måde, forklarer Børnehjælpsdagens kommunikationschef Maja Spangsberg Krogstrup.

Lodsalget er med til at sikre, at anbragte børn og unge i Danmark – også i Halsnæs kommune – kan få gavn af Børnehjælpsdagens humanitære arbejde. Samtidig kan de sælgende foreninger og skoleklasser tjene gode penge til sig selv.

Sidste år fik 228 idrætsforeninger, klubber og klasser fra hele landet en samlet provision på ca. 1,4 millioner kroner for deres salg af de velgørende Lillebror-lodder. Pengene er f.eks. blevet brugt til nyt sportsudstyr, stævner og lejrskoler.

Lodsalget er også helt afgørende for organisationens arbejde til fordel for de mange anbragte børn og unge, der typisk bor på et opholdssted eller hos en plejefamilie. Aktuelt er 122 børn og unge anbragt uden for hjemmet af Halsnæs kommune.

– Hvert eneste solgt skrabelod gør en forskel. Overskuddet fra lotteriet giver os mulighed for at lave læringsforløb, events, camps og andre tilbud, som styrker de anbragte børn og unge. Derfor har vi brug for et stærkt og stort korps af sælgere over hele landet – også i Halsnæs, afslutter Maja Spangsberg Krogstrup.

Lillebror Lotteriet Lillebror Lotteriet sælges frem til 16. juni af børn og unge, der er tilknyttet en forening, idrætsklub eller skoleklasse. Et skrabelod sælges for 30 kroner, heraf går 14 kroner til foreningen, klubben eller klassen. 16 kroner går til Børnehjælpsdagens arbejde med anbragte børn og udsatte unge i Danmark. Lillebror Lotteriet kom på gaden første gang i 1926 og er dermed et af Danmarks ældste lotterier. Tilmeld et sælgerhold på www.bhd.dk/lotterier/bestil-lodder

Vækker undren

Den eneste forening i Halsnæs Kommune, som sælger lodder til Børnehjælpsdagens landslotteri, Lillebror Lotteriet, er Frederiksværk Fodbold Klub. Her er går der til gengæld nærmest sport i at sælge flest lodder

– Jamen i Frederiksværk Fodbold Klub(FFK) vil vi gerne støtte en god sag, hvad enten det er Børnehjælpsdagen, Diabetesforeningen eller en hvilken som helst anden velgørende sag, så jo, klubbens ungdomsafdeling er allerede nu i gang med at sælge lodder for Børnehjælpsdagen, siger klubchef i FFK, Martin Holm Jensen, og undrer sig over, at der ikke er flere lokale foreninger, klubber eller skoleklasser med.

– For FFK er det ren win-win at være med. Der er et stykke arbejde der skal gøres, men der er en økonomisk gulerod forbundet med det arbejde. Jo flere lodder der sælges, jo større er den økonomiske gevinst, og vi snakker altså ikke småpenge, siger Martin Holm Jensen.

I FFK har de en ambition om at sende de ældste ungdomshold afsted til stævne i udlandet hvert år, ligesom de yngste hold skal til stævne indenfor landets grænser. Her kommer ’lotteri-pengene’ holdene til gode, så egenbetalingen bliver mindre.

– Og hos os, der er det alle der deltager i salget af lodderne, vi får lodsælgerne på banen, bl.a. ved at lave interne salgskonkurrencer, hvor der er fine præmier til de hold der præsterer at sælge flest lodder, dermed bliver alle involveret, siger Martin Holm Jensen og fortsætter:

– Til at starte med har vi rekvireret 3.000 lodder, men det er da min forhåbning, at vi skal sende bud efter flere.