En 33-årig mand blev sent lillejuleaften anholdt i Frederiksværk efter at have bidt en betjent og fremsat trusler mod betjenten og sin egen far. Det oplyser Nordsjællands Politi. Manden er nu sigtet for vold mod tjenestemand i funktion og for diverse trusler og for at have fremsat så stærkt fornærmende ukvemsord, at vagtchefen ikke mente, at de egnede sig til at blive offentliggjort.