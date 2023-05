Debat: En historie om kunst i Frederiksværk

Af Mogens Nørgaard Olesen, H. P. Christensensvej 18, Frederiksværk

DEBAT Der var engang en lille by bag nogle høje bakker. Midt i byen var der en speciel industri, som holdt til i en gammel kampestensbygning, som engang havde været kanonstøberi. Foretagendet var den 1. januar 1858 overtaget af fabrikant Anker Heegaard, og han var egentlig isenkræmmer og interesserede sig for at fabrikere og sælge potter og pander. Det blev til en økonomisk stor virksomhed, og den blev senere en del af A/S De Forenede Jernstøberier (DFJ), som var oprettet den 10. maj 1906.

50 år senere, på Kristi Himmelfartsdag den 10. maj 1956, var der stort og festligt jubilæum i byen – også selv om det var halvkoldt, blæsende og regnvejr. Men fest skulle der være, og det blev den største og eneste virkelige fest af format i byens historie.

I byen var der dengang ingen kunst og slet ikke noget for det arbejdende folk. Men det skulle være anderledes, havde man besluttet i DFJ’s ledelse. Byen skulle have en virkelig flot gave. Så man fik Ny Carlsbergfondet til at bekoste, at billedhuggeren Axel Poulsen skabte en statue, der forestiller en støber på arbejde. Skulpturen fik navnet ”Støberen”. Denne skulptur blev afsløret den 10. maj 1956, og den var en gave til byen. Folk var begejstrede, endelig en flot skulptur for arbejderen, der havde skabt byens velstand. Og festen endte først, efter at de ansatte hos DFJ havde været en tur i Det Kgl. Teater. Sådan en gave skal man passe på, og derfor blev den opstillet på byen store torv.

Men tiden gik, DFJ blev nedlagt, og byens flotte torv blev forandret til en skrammellegeplads, der ikke rigtig kunne rumme ”Støberen”. Den fornemme gave fra 1956 blev overhældt med lysegul maling, og det syntes man åbenbart var rigtig morsomt, for malingen blev aldrig fjernet.

Tiden var også blevet en anden. I København blev en buste af Frederik V hældt i havnen, og i Silkeborg blev et maleri af Asger Jorn udsat for hærværk. Det blev kaldt rematerialisering. Man fiskede busten op af vandet (den var ødelagt) og renoverede maleriet i Silkeborg, men ”Støberen” skænker man ikke en tanke i Frederiksværk. Den gule maling er nemlig den lokale rematerialisering.

Se det var en rigtig historie – ikke et eventyr, men en sand tragedie.