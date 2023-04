Debat: Åbent brev til borgmesteren om piletræer

Af Lenni Gottlieb, formand DN Halsnæs

Åbent brev til borgmester Steffen Jensen:

Kære Steffen,

Jeg skriver til dig, fordi jeg har ladet mig fortælle, at det er planlagt at fælde de 4 piletræer en af de nærmeste dage.

Træerne i Amphi Consults rapporter er konkluderet som værende potentielle rastepladser for flagermus, oven i købet med huller i i hvert fald et af træerne. Da man ikke har kunnet besigtige træerne i toppen, anbefales det “at betragte alle 4 piletræer som potentielle rastesteder for flagermus, da Vedbend-bevoksningerne og de stynede træers kroner kan skjule indgange til hule stammer.”

I henhold til Artsfredningsbekendtgørelsens § 6, stk. 4 må potentielle flagermustræer kun fældes i september og oktober. Derfor er det ulovligt at fælde dem på nuværende tidspunkt.

Amphi Consults rapporter anbefaler oven i købet, at der findes andre løsninger end fældning, bl.a. ved at dæmpe lyset eller sænke lamperne og derved skabe rastepladser for flagermusene og forhindre insekterne i at blive tiltrukket af lyset.

Jeg forstår slet ikke styregruppens konklusion, da Amphi Consult jo netop anbefaler, at “der findes en anden løsning end fældning.”

Jeg er helt med på, at det er en byrådsbeslutning, at træerne skal fældes, men ingen politikere er vel interesseret i at begå noget ulovligt.

Jeg kan også forstå, at du Steffen har givet udtryk for, at Realdania ikke vil støtte projektet, hvis ikke de oprindelige planer overholdes. Jeg har derfor rettet henvendelse til Eske Møller og projektchef Mette Margrethe Elf fra Realdania og opfordret dem til at rette henvendelse til dig i håb om, at træerne kan blive elementer i den færdige udformning at Classens Plads.

Så derfor kære Steffen: Stop fældningen og genovervej beslutningen.