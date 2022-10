Del via email

Fodboldstævne – Sådan en dag som disse, er bare helt fantastisk. At se alle de glade børn som kommer forbi, og nyde det de allermest vil spille, nemlig fodbold. Det er meget livsbekræftende for alle frivillige i og omkring klubben, at kunne være der sådan en dag, hvor det hele bare er sjovt, og børnene har haft en fest.