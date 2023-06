Unge på dybt vand: Taget af strømmen

En 15-årig pige og en 16-årig dreng, begge fra Hillerød, kom i bogstaveligste forstand ud, hvor de ikke kunne bunde onsdag aften.

Det skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten.

De to var på stranden ved Tisvildeleje sammen med nogle kammerater, da de kort før klokken 22.30 besluttede sig for at tage en svømmetur.

De kom imidlertid for langt fra stranden og blev taget af strømmen, hvilket fik en anden i selskabet til at ringe til politiet, som alarmerede Søværnets redningstjeneste, JRCC.

Det lykkedes dog de unge at unge at komme i land ved egen hjælp efter at have svømmet langs med kysten til de kom fri af strømmen.

Gjorde det rigtige

Ifølge John Mogensen, cheflivredder ved Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste, gjorde de unge alt det rigtige i situationen.

– De svømmer langs kysten, og hvis de er heldige, så svømmer de den rigtige vej. De er formentlig blevet taget på første revle, og enten har de været nede og bade lige foran kiosken eller foran molen; det er der, der plejer at være hestehuller, siger John Mogensen, der ikke selv kender til detaljerne ved aktionen.

Han fortæller videre, at han har noteret sig, at flere af Nordkystens strande i år er populære blandt unge på læseferie – og advarer mod at blande alkohol og badning:

– Jeg kan se, at både Tisvilde og Hornbæk er populære om aftenen her i læseferien, hvor man måske også fester en lille smule, og jeg kan selvfølgelig ikke udtale mig om, hvorvidt de har drukket, men det øger i hvert fald risikoen for ulykker en smule, hvis de har, siger John Mogensen.

John Mogensen fortæller videre, at det særligt er omkring molerne langs kysten, at der er risiko for hestehuller og – i Tisvildelejes tilfælde – i området ud for Strandkiosken, når der er pålandsvind.

