Unge i skubberi: Stjal højttaler

To 15-årige drenge fra henholdsvis Helsinge og Sengeløse blev torsdag aften klokken 20.51 sigtet for at have skubbet, og derefter stjålet en soundboks fra en 15-årig dreng fra Helsinge på Tisvildeleje Strand.

Det skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten.

