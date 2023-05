Traditionsrig dag: Se på biler i gågaden

Del via email

Mange forskellige biler ruller på lørdag ind på gågaden i Helsinge, når det traditionsrige arrangement “Biler i Helsinge Gågade” finder sted.

Arrangørerne er Gadekærbutikkerne, Helsinge Bilby og Ugeposten. Frank Nielsen og Per Majgaard fra Ugeposten har i alle årene været med som arrangører, og de glæder sig.

– Vi brænder for at skabe liv i byen, og vi har nu været med til at lave biludstilling i syv-otte år. Heldigvis lover vejrudsigten fint vejr, så vi håber, der kommer mange besøgende i gaden, siger Frank Nielsen.

Udover biler fra Seehusen Biler, Kia og Toyota, vil der blandt andet være klassiske biler fra Classic Car i Vejby, ligesom Bijé Camping vil vise autocamper frem. Også Helsinge Bilpleje og Rex Cykler vil deltage i udstillingen. Og så vil repræsentanter fra Græsted Veterantræf også være at finde i bybilledet.

– Og så hænger biler og kørekort jo sammen, så man vil også kunne få en snak med en lokal kørelærer, fortæller Per Majgaard.

– Det er en hyggelig dag, hvor vi binder byen sammen og skaber en god synergi, siger han.