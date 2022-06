Del via email

Munkerup: I den aktuelle udstilling på Munkeruphus, Tales of the seven seas, indgår forfatteren Siri Ranva Hjelm Jacobsens prisbelønnede bog Havbrevene. Den er en dialog mellem Atlanterhavet og Middelhavet, hvilket har inspireret musikeren og komponisten Hannah Schneider til hendes kommende album med navnet Ocean Letters.