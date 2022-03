Skov slipper for hegn: – En glædens dag

Protesterne har været store, og de er tilsyneladende blevet hørt. I hvert fald står det nu klart, at Tisvilde Hegn ikke er med på listen over de kommende naturnationalparker. En liste, som blev offentliggjort torsdag morgen ved et pressemøde fra Miljøministeriet. Borgmester Bent Hansen glæder sig på vegne af områdets mange brugere. Orienteringsløbere, mountainbikere, ryttere, brugerne af området og borgerne, har nemlig været bekymret for, hvad et hegn ville betyde for deres færden i skoven, og for deres sikkerhed.