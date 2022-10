Del via email

En borger henvendte sig fredag aften klokken 21.40 til nærpolitiet på stationspladsen i Helsinge og fortalte, at vedkommende lige havde set nogle unge mennesker, der sad og ristede noget hash i en bus. Det fortæller vagtchef ved Nordsjællands Politi Flemming Hansen. Politiet fandt de unge mennesker, og den ene var ved at gøre en joint klar. Det var en 16-årig ung mand. Hans forældre har fået besked om, at politiet har haft fat i ham.