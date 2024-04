“Præstelorten” har skrevet et evangelie til Helsinge: – Det var bare ikke cool at være præstens søn

<p>HEY PRÆSTELORT, SKA’ DU HJEM OG BE’ BORDBØN. 80’erne var nådesløse i Helsinge, og i sin debutroman Helsingeevangeliet tegner præstesønnen Christian Mohr Boisen et portræt af byen – der både er døbt Nordsjællands røvhul og Danmarks grimmeste by – og som han både elskede og hadede at vokse op i.</p>