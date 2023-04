Del via email

AKTIVITETER Går man med en trang til at skrive, men har svært ved at komme i gang, så er der nu god hjælp at hente på Helsinge Bibliotek.

På initiativ af Lone Woelders, der selv brænder for at skrive, bliver der nu startet et uformelt skrivefællesskab, som mødes fire tirsdage i ulige uger – første gang 9. maj kl. 16-18 på Helsinge Bibliotek.

Lone Woelders har ikke en professionel skrivebaggrund, men har i flere år skrevet for sig selv, lyttet til podcasts om at skrive m.m. Nu er hun klar til at mødes med andre, der også er ramt af skrivelysten.

Når gruppen mødes, læser man korte tekster op for hinanden og taler om, hvordan teksten kan gøres bedre. Sammen finder man også ud af, om man skriver om samme emne, om man har rettesnore for teksterne m.m.

Går efter 6-10 deltagere

Lone Woelders håber, at gruppen kommer til at bestå af 6-10 personer. Hvis interessen er større, kan gruppen dele sig i mindre grupper.

Mere info om skrivefællesskabet på www.gribskovbib.dk eller hos bliotekets tovholder Connie Trolle på mail ctrol@gribskov.dk. jesl