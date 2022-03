Massiv vandskade: Beboere vågnede til flere centimeters vand i Grønnely-byggeri

– Jeg står op klokken lidt over 6 for at komme i tøjet og på arbejde. Da jeg træder ud ad sengen og ned på gulvet med begge fødder, står det fuldstændig under vand – så begynder min kæreste og jeg at gå rundt i lejligheden og får rimeligt hurtigt erkendt, at hele lejligheden er oversvømmet.