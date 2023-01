Månedens borger: – Min nabo Lizzie er en af hverdagens helte

I det gamle Menighedshus på Gilleleje Hovedgade, der for nogle år tilbage blev ombygget til lejligheder, dufter der ofte af grillmad om sommeren i den lille fælles gårdhave på bagsiden af huset. For på den tid af året holder 46-årige Lizzie Schnor og hendes datter, Puk, ofte grillaften, og når der bliver tændt op i grillen, er alle naboer altid velkomne. Lizzie holder også altid et vågent øje med de andre lejligheder, når hun ved, at nogen er på ferie, og så hjælper hun også hjertens gerne sine naboer med alt fra apoteksbesøg til indkøb hos købmanden.