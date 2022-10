GRIBSKOV: Da 64-årige Inger Petersen brækkede sin albue for nogle måneder siden, stiftede hun for første gang bekendtskab med Helhedsplejen, der er den kommunale hjemmepleje og sygepleje i Gribskov Kommune. For det var dem, der kom forbi hjemme hos hende på Borshøjvej i Ramløse og hjalp med at skifte forbinding.