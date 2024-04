<p>Omkring 50 borgere, et par politikere i skikkelse af Bo Jul Nielsen (R) og Morten Dahlberg (S) og et tv-hold var onsdag aften mødt op i Idrætshuset i Tisvilde, hvor Nytgribskovs Astrid Recinella indkaldt til et dialogmøde om den uge, der allerede nu fylder i byen. Uge 29.</p>