Debat: Vores Gribskov – godt begyndt, men ikke halvvejs

Søren Bald

Formand for Gribskov Landligger Forbund

Gribskov kommune har udarbejdet en flot brochure med overskriften "Vores Gribskov". Den handler om kommunens "Udviklingspolitik og planstrategi". De mange ord maler med en meget bred pensel retningen for kommunen – meget med løse stikord. Derfor havde den venlige borgmester, Bent Hansen (V), indbudt en lang række personer fra frivillige foreninger til stormøde den 25. april i Gilleleje.

Fint nok og en god ide, hvor vi kunne møde massevis af frivillige ildsjæle fra kommunens mange typer foreninger. Et godt møde.

Når jeg nu har uddelt rosen, kommer risen, for trods de mange ord i den flotte brochure og den gode ide med mødet, så mangler der konkrete forslag, hvis f.eks. naturen i kommunens sommerhusområder skal beskyttes bedre.

Gribskov Kommune er landets næststørste sommerhuskommune med 14.000 sommerhuse ud af kommunens 26.000 husstande. Vi landliggere har valgt at have sommerhus i Gribskov, fordi her er meget smukt, en varieret natur, en dejlig strand og sommerhusområder med fred og ro.

Vi landliggere holder af naturen, så derfor vil vi gerne have kommunen til at forstærke indsatsen for at beskytte sommerhusområdernes natur. De skal ikke gøres til spydspids for masseturime og masse-udlejning.

De forslag savner vi i "Vores Gribskov". Hvad havde vi gerne set:

Forslag om maksimal arealstørrelse på nye sommerhuse, hvad man kan beslutte efter planloven. Sommerhuse skal ikke være mini-hoteller. Ingen tilladelse til mega-somerhuse. Ingen tilladelser til svømmebassiner, tennisbaner, padelbaner og lignende i sommerhusområder. Kommunal hjælp til udarbejdelse af lokalplaner, der kan beskytte naturen. Forbud mod bestemte typer belysning, der skaber by-stemning. Vi skal kunne se nattehimlen. Lempelig og fleksibel etablering af de nye – besværlige – affaldsordninger, hvor de mange farvede spande vil skæmme naturbilledet meget.

Nu har vi set de pæne ord. Vi er måske halvvejs. Nu vil vi gerne have Gribskov på banen med konkrete tiltag, der ikke satser på den flyvske masseturisme, men prioriterer den rolige og familievenlige turisme, som netop foregår i sommerhusene.

Det er vel ikke sådan, at kommunen tager mere hensyn til de flygtige turister og de kortvarige events end til kommunens faste indbyggere og os sommerhusejere?