Debat: Lukke Udsigten – hvorfor?

Per Roswall, Bougne-åsen 3, 3250 Gilleleje

Politikerne har tilsyneladende fundet mange gode grunde til at lukke Udsigten i Blistrup. Det har I prøvet før, hvor iIlukkede Toftebo i Esbønderup og efterfølgende blev der brug for det igen.

Træk nu vejret og tænk jer grundigt om, hvad muligheder der er, for at beholde det fortsat åbnet med de muligheder, der kan være. Et forslag kunne være at omdanne det til et ”demenscenter”. Der er mange demente i Gribskov Kommune, og der kommer desværre mange flere til i de kommende år og mange flere, end der kan rummes på de plejehjem, hvor der er oprettet demenspladser. Alzheimerforeningen kan fremlægge nogle skræmmende tal for, hvad der er i dag, 800 og hvor mange, der er, når vi passerer 2025 – nemlig 2200. Så ved jeg godt, at dem der er udredte, tæller cirka 300 i dag, men dem, der har sygdommen er derude og bliver passet af pårørende. Men den dag, hvor de ikke længere kan magte det, er der kun en vej tilbage, Gribskov Kommune.

Tænk, om dette kunne være et forslag. Der er mange muligheder for, hvordan det kunne drives.