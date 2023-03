Selvtræning efter corona: Besværligt og dyrt

Ser i ugeavisen fra d. 1 marts, at der ikke er det antal selvtrænere, man havde regnet med. Jeg er nærmest undrende over så mange, der er selvtrænere, på trods af at prisen er mere end fordoblet.

Inden politikerne begyndte at blande sig i denne selvtræning, betalte man godt 400 kroner om året, man kunne komme og gå inden for de tiden, der var opstillet.

Var der en enkelt, der ikke huskede at afvaske en maskine efter benyttelsen, så var der straks flere som gjorde vedkommende opmærksom på forholdet og fejlen blev rettet, det er jo ældre mennesker og de fleste er voksne.

Men som det så ofte går, så skulle der nu efter Coronaen laves om på dette, det skulle naturligvis ikke være så enkelt, når man kan gøre det mere besværligt og ikke mindst mere end dobbelt så dyrt, pensionisterne har jo masse af penge.

Gå nu tilbage til det gamle system, hvor man ikke skal være medlem af den ene eller forening, som øjensynligt ikke kan klare sig uden tilskud fra selvtrænerne.

Vi er mange (20-30 personer), der tidligere trænede et par gange om ugen på Bakkebo , som gerne igen vil dette og ikke træner ikke andre steder. Men vi vil ikke være med i een eller anden forening, for at komme til at hive i kommunens (vores egne) maskiner.