Bilist ville ikke tale med politiet: Men betjentene havde gode ben

En politipatrulje signalerede klokken 19.45 mandag aften til føreren af en personbil, at denne skulle standse på Vinkelvej i Helsinge. Føreren af bilen standsede bilen, hvorefter han løb fra stedet, og patruljen eftersatte ham derfor til fods. Han blev kort efter standset af politifolkene, og et narkometer viste herefter, at han formentlig havde ført bilen under påvirkning af euforiserende stoffer. Føreren, som var en 31-årig mand fra Helsinge, blev derfor anholdt og sigtet for narkokørsel, ligesom han blev sigtet for besiddelse af en mindre mængde hash, som blev fundet ved visitation.