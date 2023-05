Bevarende lokalplaner skal have politisk fokus

Anders Gerner Frost og Pernille Søndergaard (NytGribskov)

Bevarende lokalplaner er udarbejdet for at bevare en bestemt arkitektonisk og kulturhistorisk værdi i et område. Dette kan eksempelvis være et historisk kvarter, en ældre bygning eller et landskabeligt område.

I flere af vores byer, bl.a. Gl. Annisse, Tisvildeleje og Gilleleje er der bevarende lokalplaner. Bl.a. i det gamle Gilleleje er det med til at beskytte byens kulturarv og bevare den karakteristiske stemning. De bevarende lokalplaner bidrager til at sikre, at byen bibeholder sit unikke udtryk.

Bevarende lokalplaner er således også med til at skabe rammerne for byggeri og renovering i området. De angiver regler og krav for, hvordan bygninger skal se ud, og hvilke materialer, der skal anvendes, således at de passer ind i det omkringliggende miljø og stemning.

Allerede i sidste byrådsperiode blev det besluttet, at alle ansøgninger om dispensationer fra en bevarende lokalplan skal politisk behandles. Dette for at sikre det fokus der netop er på den bevarende del i en bevarende lokalplan.

I NytGribskov er vi glade for, at et enigt udvalg sagde nej til nedrivning af eksisterende hus i den del af Gilleleje, der netop er omfattet af den bevarende lokalplan. Vi er ligeledes også glade for, at vi dermed er med til at sikre, at udviklingen sker som hensigten er i den bevarende lokalplan