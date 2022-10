Hen over foråret dystede fem lokalsamfund om at blive det mest aktive lokalområde i Gribskov Kommune. For at kunne kalde sig det mest aktive lokalområde og vinder af Lokaldysten, gjaldt det om at borgerne skulle tilbagelægge så mange kilometer som muligt i løbet af de 2 timer, som Lokaldysten varede ved at gå, løbe eller cykle på de til arrangementet planlagte ruter.