15-årig ville ikke af med knallerten

Er man barn af 90’erne, så har man måske set Dahlgårds Tivoli. Og har man det, så vil man vide at unge mennesker mest af alt gerne vil have deres scooter med hjem.

Det fik en 15-årig dreng ikke onsdag, hvor han ved 17-tiden blev så vred over at få beslaglagt sin knallert, at han kastede med værktøj og kom med ukvemsord mod den patrulje, som havde standset ham på Græsted Hovedgade.

Det skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten.

Den unge mand blev derfor sigtet for overtrædelse af Ordensbekendtgørelsen, hvilket hans forældre og de sociale myndigheder bliver orienteret om.

