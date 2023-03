Del via email

En Tesla var lørdag morgen involveret i et uheld i Greve.

Ifølge sn.dks oplysninger var bilen kørt af Køge Bugt Motorvejen ved Greve C.

Ved Greve Centervej kørte bilen ind over en rundkørsel og ind i siden på en varevogn.

Personen i varebilen blev fastklemt og måtte have hjælp af de tilkaldte redningsfolk fra Beredskab 4K for at komme fri.

To personer blev kørt til observation på sygehus.

Politi modtog anmeldelse om sammenstødet klokken 05.42 lørdag morgen.