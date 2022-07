Store badedag for hunde

Lad hunden slå sig løs, når Maxi Zoo i Greve, Hundige og Vallensbæk den 22. til 24. juli inviterer byernes vovser til store badedag. Her vil hundene få mulighed for at blive kølet ned og få en hyggelig legestund. Desuden vil du som kæledyrsejer kunne få et hav af gode råd til, hvordan du undgår, at familiens kæledægge dehydrerer eller får solstik i sommervarmen.