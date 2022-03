Greve: Det står ikke så skidt til med kultur- og fritidstilbuddene, som Jørgen G. Nielsen i et interview ellers mener. Han mener, at kommunen er for langsom til at fange de nyeste tendenser på området. Charlotte Levin, der er medlem af kultur- og fritidsudvalget i Greve, peger på, at der er mange aktive foreninger på både idræts- og kulturområdet.