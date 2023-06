Politi gør fund på privat adresse: Undersøges nærmere

Søndag aften har Midt- og Vestsjællands Politi været i aktion ved en privat adresse i Askerød i Greve.

– Politiet har gjort et fund, som skal undersøges nærmere, fortæller kommunikationsmedarbejder i politikredsen Martin Bjerregaard.

– Af efterforskningsmæssige årsager kan vi ikke komme nærmere ind på, hvad det er for et fund. Vi kan heller ikke sætte nogen overordnet kategori på, hvad der er tale om, tilføjer han.

Til gengæld kan politiet informere, at det ikke er farligt for folk at opholde sig i området, ligesom det ikke har været det hverken før eller under “det, der nu engang er foregået på adressen”.

På stedet var både almindelige og hundepatruljer søndag aften, som det også fremgår af billeder fra aktionen.

– Hundepatruljer er relevante i sådanne tilfælde for at finde spor efter ting, der kan være interessante i forhold til sagen, siger Martin Bjerregaard.