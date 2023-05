Narkodømt vidnede i retten: Det er ikke min fætter

Greve/Herfølge: Det var ikke meget, en 36-årig mand ville sige eller kunne huske, da han var indkaldt som vidne retssagen, hvor tre mænd blandt andet er tiltalt for at have organiseret transport, indsmuglet og videresolgt 20 kilo kokain tilbage i 2020.

Den 36-årige mand blev selv dømt i sagen tilbage i april, hvor han tilstod sin rolle i at have indsmuglet 13 kilo kokain, som han organiserede transporten af fra sin bopæl i Malaga i Spanien.

Han er desuden fætter til den ene af de tiltalte, en 25-årig mand, og god ven til en 39-årig, som også er på anklagebænken.

En stor del af anklagemyndighedens beviser beror sig på beskeder sendt mellem flere personer via et krypteret chatnetværk, som politiet har fået indblik i, da det for nogle år siden lykkedes franske og hollandske myndigheder at hacke det krypterede netværk og få adgang til samtalerne.

Derfor er anklagemyndigheden interesseret i at vide, hvem der har stået bag forskellige profilnavne. Det 36-årige vidne har erkendt, at han står bag profilen Streetparco, og ved hjælp af den har han aftalt og planlagt leverancer af kokain i både Greve og Ishøj.

Anklagemyndigheden mener, at den 39-åriges profilnavn er Fancyzoo, mens den 25-årige har chattet under navnet Lionbody. Men det kender den 36-årige angiveligt ikke noget til, og han var ikke just samarbejdsvillig, når anklager Julie Solhøj stillede spørgsmål.

– Kan I ikke bare læse min forklaring fra min egen retssag, spurgte han indledningsvist, men anklageren ville gerne selv stille spørgsmålene.

Hun ville fx gerne høre, hvorfor der tit blev skrevet “fætter” i samtalerne mellem den 36-årige og profilen Lionbody.

– Fætter er ligesom at skrive bror eller bro. Det betyder ikke noget, der kunne have stået hvad som helst, lød det fra den 36-årige.

Han insisterede dog på, at Lionbody ikke er hans 25-årige fætter, og det undrede anklager Julie Solhøj sig over, da den 25-årige tidligere har indrømmet, at han til tider har anvendt profilen, som han har delt med nogle andre, til at kommunikere med sin fætter.

– Det ved jeg ikke, hvorfor han har sagt. Det ved jeg ikke noget om, og efter min opfattelse er det ikke min fætter, der er Lionbody, fortalte den 36-årige.

– Han (den 25-årige tiltalte, red.) har afgivet forklaring om, at han hjalp dig med at få penge ud af landet, fordi du havde brug for en, du kunne stole på. Har han hjulpet dig i forbindelse med indsmugling af kokain til Danmark?, spurgte anklager Julie Solhøj.

– Nej, det har han ikke.

Den 36-årige kunne heller ikke huske, hvem der stod bag profilen Fancyzoo, men han mente ikke, at det var hans 39-årige kammerat.

Anklageren fremhævede også en samtale med profilen Shortninja, en profil som anklagemyndigheden selv knytter til en mand, de endnu ikke har haft held til at anholde i sagen. Her taler de om, at Shortninja skal betale 2,8 millioner kroner for en leverance.

– Jeg ved ikke, hvem Shortninja er, forklarede den 36-årige.

– Det virker som en risikabel forretningsmodel at have 2,8 millioner kroner ude at hænge hos en person, man ikke ved, hvem er, kommenterede anklager Julie Solhøj, der sammen med anklager-kollega Ulrik Birk måtte indse, at de ikke fik ham til at sætte navn på profilerne.