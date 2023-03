Nadia har stadig nøglen til sin lejlighed: Vil gerne tilbage til Ukraine

Det siges ofte, at livet er uforudsigeligt, og det kan ukrainske Nadia skrive under på. For lidt mere end et år siden havde hun eget rengøringsfirma i Kharkiv, hvor hun boede sammen med sine fire børn. Familien levede en tryg og fredelig tilværelse, som blev fuldstændig spoleret, da Ruslands præsident, Vladimir Putin, beordrede det russiske militær til at angribe nabolandet.

Mange ukrainere blev dræbt, og millioner tog benene på nakken og flygtede fra missilangrebene. En af dem er Nadia. Hun landede i Brøndby efter at have boet på en polsk skole sammen med hundredevis af andre flygtninge, før hun tog videre til Danmark.

– Jeg så noget om invasionen i tv og troede, at det var en dårlig joke, siger hun.

Hurtigt gik det op for hende, at det var alvor, da hun mærkede jorden vibrere i det, hun beskriver som en apocalypse.

– Det var frygteligt. Biler stod i brand, fordi de blev ramt af bomber. Vi blev nødt til at forlade vores hjem, siger hun, smiler og fortsætter:

– Jeg går stadig rundt med nøglen til lejligheden i min taske, så vi er klar til at tage hjem, når vi kan. Jeg troede, at vi skulle være væk i to uger, men nu er der snart gået et år.

Nadia (tv.) og Oleksandra flygtede fra krigen i Ukraine. Nu arbejder de hos Snedkermester Arne Pedersen. Foto: Janus Spøhr

Mere afslappede

Hun drømmer om fred, at få mulighed for at rejse rundt i verden og gode uddannelser til sine børn. Selvom hun allerhelst vil tilbage til Ukraine, er hun glad for at være i Danmark, hvor der er dejligt roligt, forklarer hun.

Vi møder hende på Snedker Arne Pedersens matrikel, hvor hun har fået job sammen med Oleksandra, en anden ukrainsk flygtning. Her lever de af at gøre rent.

– Vi er meget glade for den modtagelse, vi har fået, siger Nadia.

Hun fortæller om de mange ting, man kan se i Ukraine. Som en repræsentant for sit hjemland deler hun gavmildt ud af de mange kulturhistoriske steder, man kan opleve i Ukraine.

– Der er mange ting at se, og jeg vil anbefale alle at komme på besøg, når krigen er slut, siger hun.

Hvad er de største forskelle på at leve i Danmark og Ukraine?

– Maden er anderledes, og ukrainere går hurtigere. Danskere er meget afslappede, siger hun.