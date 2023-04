Greve ligger i ærgerlig top: Sådan ændres det

Nummer to. Normalt lyder det meget godt, men i dette tilfælde er det lige omvendt. Greve er nemlig den næstmest indbrudsplagede kommune i landet. Derfor indbød Det Kriminalpræventive Råd, politiet og kommunen til møde torsdag aften for at få fokus på, hvad der kan gøres for at sænke antallet af indbrud.

– Det er en krænkelse af privatlivet, når der er tyve. Jeg har selv oplevet, at der stod en udenfor mit badeværelsesvindue. Politiet kan ikke stå på hvert hjørne, så derfor er der behov for, at borgerne hjælper til, sagde Pernille Beckmann, borgmester i Greve.

Hun pegede på, at de kommende boliger i Hundige skal være med til at øge trygheden, men at det ikke er nok. Derfor arrangeres der også tryghedsvandringer, som grundejerforeningerne kan tilmelde sig.

Navobennerne havde en dialog om, hvad der kan gøres for at forbedre samarbejdet. Blandt andet blev det aftalt at lave en fælles Facebook-gruppe. Foto: Janus Spøhr

Klip hækken

En tidligere tyv fortalte i en video, at tyve ofte kører rundt i lokalområdet, inden de få dage senere bryder ind i en villa. Hænger der for eksempel dyre lamper i vinduet, er der som regel også dyrt indbo, lød det.

– Klip hækken og få en alarm. Et godt sted at begå indbrud er lettilgængeligt og let at komme væk fra, lød de vigtigste råd.

I Greve er der 4660 nabohjælpere. De holder øje med hinandens boliger, for eksempel når naboerne holder ferie. Her kan man blandt andet hjælpe med at tømme postkassen, så huset ser beboeligt ud og hilse på hinanden. I løbet af arrangementet blev der nævnt et eksempel, hvor en nabo ringede til politiet, da strømmen gik i villaen overfor, og naboen så en lyskegle fra en lommelygte bevæge sig gennem huset. Kort tid efter kom politiet.

En nabohjælper forebygger op mod hvert fjerde indbrud og skal arbejde for at skabe gode relationer i lokalområdet. Det handler nemlig om mere end et klistermærke, som man kan få og sætte på hoveddøren.

– Det handler om at skabe en kultur, hvor man hjælper hinanden, lød rådet fra Det Kriminalpræventive Råd.

Nabehjælperne mødte hinanden og delte erfaringer med hinanden. Foto: Janus Spøhr

Brug for flere

Der er 22 nabovenner i Greve. De er ambassadører for nabohjælperne og påtager sig opgaven med at samle nabolaget om en fælles indsats mod indbrud. De har også kontakt til politiet og kommunen.

– Vi kan godt bruge flere, lød det fra arrangørerne.

I Greve er sigtelsesprocenten i indbrudssager på 3,7 procent.

– Der er mange indbrud i Greve, og vi er dårlige til at fange dem, sagde Peter Riddervold fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Der er flest indbrud i Mosede, og især er områderne Greve Strandvejen, Godsparken og Damagervænge udsatte. Der er i øvrigt flest indbrud søndag formiddag, og ofte er det smykker, som indbrudstyvene går efter.

Peter Riddervold har tidligere studeret et område i Køge, hvor der var indbrud. Erfaringerne viste, at mange tyve vendte om, da de så et kamera i carporten.

– Det behøver ikke at være noget fancy, men det er godt at have et kamera ved indgangen, for det kan tyvene ikke lide, sagde han.