Højtaler-tyveri endte med straksbøde

Søndag middag klokken 11.45 blev en mand tilbageholdt af personalet i en dagligvarebutik, da han var i besiddelse af en højtaler til en værdi af 912 kroner og havde passeret sidste betalingsmulighed – uden at betale for varen.

Midt- og Vestsjællands Politi skriver, at en patrulje nåede frem til butikken, som lå ved Over Bølgen i Greve, hvor de sigtede manden, som er 30 år og fra Moldova, for butikstyveriet.

Manden erkendte at have stjålet højtaleren, og sagen blev afgjort ved, at han fik en straksbøde.

Manden blev anholdt af patruljen og taget med på politistationen, hvor der blev optaget fotos og fingeraftryk af manden, inden han blev løsladt.

cham