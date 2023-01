Fokus skiftede fra salg til service: B-Bikes har tidoblet omsætningen på få år

Del via email

Greve: – Skal I ikke også bruge nogle ladcykler? Det spørgsmål skulle vise sig at blive starten på Frank Remmer von Barners erhvervseventyr med B-Bikes, der i dag har 40 ansatte, omsætter for mere end 30 millioner kroner om året og i løbet af kort tid udvider med endnu et værksted i Danmark.