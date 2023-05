Fjernvarme på vej til Tune

Tune: Der skal grøn varme til Tune. Det er E.ON og Høje Taastrup Fjernvarme enige om, og begge vil fremadrettet samarbejde om at få gjort ambitionen til virkelighed.

Energiselskabet E.ON leverer i dag varme til de 215 boliger i Elkærparken, mens Høje Taastrup Fjernvarme vil etablere fjernvarme til resten af Tune med en ledning, der tilsluttes deres eksisterende fjernvarmenet i Hedehusene. Når ledningen er etableret, er det planen at tilslutte Elkærparkens varmecentral til fjernvarmen, ligesom Reerslev og Stærkende også vil få mulighed for at tilslutte sig fjernvarmen.

– Vi ser frem til at kunne levere grøn og billig varme til Tune, og til at de kommende fjernvarmekunder i Tune bliver andelshavere i Høje Taastrup Fjernvarme. Vi er rigtig glade for at kunne præsentere det projektforslag, der er indsendt til både Høje-Taastrup og Greve kommuner, ligesom det glæder os, at vi er enige med E.ON om varmeforsyningen i Tune, fortæller Astrid Birnbaum, direktør i Høje Taastrup Fjernvarme.

Høje Taastrup Fjernvarme indsendte projektforslag for fjernvarme i Tune i april 2023, og forslaget er lige nu i høring. Det forventes, at anlægsarbejdet går i gang allerede i 2025-28, såfremt der er tilslutning nok til fjernvarmen.