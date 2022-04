Greve/Vallensbæk/Brøndby/Farum: Det er irriterende, at der ikke er et ordentligt sted at hænge sin taske, når man flere gange om dagen skifter klasselokale. Det mener Noah Lei Byrne fra Greve, der sammen med tre klassekammerater fra 2.Z på Next Sukkertoppen onsdag skal præsentere gruppens krog til ophængning af tasker, som de har opfundet.