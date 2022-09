Tune: Samarbejdet er allerede i gang, og flere initiativer er sat i søen for at få et bedre arbejdsmiljø i landets kirker. Det var et af budskaberne, da menighedsrådene i Greve-Solrød, Køge, Lejre og Roskilde havde inviteret til dialogmøde om arbejdsmiljøet i folkekirken.