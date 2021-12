'Yes,' råbte tre venner til den ene tiltalte, en 28-årig mand, til hinanden, da han blev frifundet for tiltalen om at have begået drab sammen med en anden mand i Tune den 4. oktober 2020. Det larmede så meget, at de blev bedt om at dæmpe sig af retsformand Jakob Fink Nielsen. Imens sad tiltalte og hans forsvarer Mette Grith Stage og smilede.