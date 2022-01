Greve: Et tilbagevendende problem. Sådan siger Henrik Jørgensen, vagtchef hos Midt- og Vestsjællands Politi, at de events, hvor biler samles for at køre ræs under navnet Striben, er. Fredag aften omkring klokken 23 var det i Greve Main, at mange biler var samlet og køre ræs.