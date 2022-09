Bekymret skolebestyrelse: Drop besparelser på skolerne

Greve: Den kommende budgetaftale for de kommende fire år i Greve Kommune tegner til at ramme alle områder med besparelser. Også på skolerne er der lagt op til, at der vil være færre penge fremover, og det bekymrer bestyrelsen på Karlslunde Skole, som har sendt et åbent brev til blandt andre politikerne, som i disse dage forhandler om kommunens kommende budget.