Lørdag og søndag var der storm over Danmark, og også i Glostrup, Brøndby og Vallensbæk kunne man mærke stormens rasen. I Brøndby fløj taget af en lagerbygning, hvor folk har mulighed for selv at komme til og fra et lagerrum. På Facebook gjorde flere opmærksomme på, at ens ejendele nu var udsat for elementernes raser.