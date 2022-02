Del via email

Kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune skal i den kommende tid tage stilling til, om en række byggeprojekter skal udskydes eller helt aflyses. Det skyldes de meget høje byggepriser på markedet, som aktuelt tvinger en lang række kommuner til at revurdere de planlagte byggerier. Priserne er simpelthen langt over det normale og dermed også over det, som der er budgetteret med.